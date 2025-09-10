Суд не стал взыскивать с бывших топ-менеджеров банка «Воронеж» 2 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области отказался взыскивать часть убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка «Воронеж» по иску конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой. Суд также отменил арест на имущество в отношении бенефициаров банка «Воронеж».

В пресс-службе АСВ заявили «Ъ-Черноземье», что будут обжаловать решение суда.

АСВ с июня 2021 года требует взыскать с указанных бывших топ-менеджеров, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

АСВ полагает, что контролировавшие банк лица выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако суд не согласился с этими выводами.

По мнению суда, АСВ не предоставило должных доказательств того, что на момент заключения спорных сделок задолженность была «заведомо нереальной к взысканию». Также не было предоставлено и доказательств, что АО «Финанс-инвест», с которым у банка был договор на брокерское обслуживание, на момент его заключения являлось убыточным, в результате чего убытки понес и «Воронеж». Суд посчитал, что топ-менеджеры не могли предвидеть возникновение у «Финанс-инвеста» признаков неплатежеспособности.

В конце августа воронежский арбитраж также продлил конкурсное производство (финальную стадию банкротства, в рамках которой АСВ и требовало крупного взыскания) АО «Банк Воронеж» на шесть месяцев.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Егор Якимов