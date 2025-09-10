Вице-мэр воронежских Семилук получил штраф за ДТП со сбитым ребенком

Воронежская Госавтоинспекция оштрафовала виновника ДТП со сбитым ребенком в райцентре Семилуки на 1,5 тыс. руб. — за непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ, до 2,5 тыс. руб. штрафа). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве не назвали имя автомобилиста, однако, по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о вице-мэре Семилук Геннадии Чуркине. Уголовное дело не возбуждено, так как здоровью ребенка не был причинен серьезный вред.

Авария произошла 15 июля. Как сообщали в полиции, водитель 1971 года рождения на Kia Cerato сбил мальчика 2018 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего отправили в областную клиническую больницу №2. В пресс-службе администрации Семилукского района сообщали, что медики выявили у пациента только ушибы и ссадины.

Алина Морозова