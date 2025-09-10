Атака БПЛА на Белгородскую область 10 сентября: главное

В среду, 10 сентября, ВСУ массировано атакуют Белгород и округа Белгородской области с помощью беспилотников (БПЛА). По данным на 14:00, ранены уже четверо гражданских, погибших нет. Один из дронов ударил по окнам здания правительства Белгородской области. В городе закрыты крупные торговые центры, летние площадки кафе и ресторанов. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционный формат обучения. Последствия атаки ВСУ на регион, реакция властей и оперативных служб — в справке «Ъ-Черноземье».

08.00 За прошедшую ночь со вторника на среду, по данным Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили 11 украинских БПЛА. Всего с полуночи до 5:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 122 беспилотника, в том числе 11 над белгородской областью.

08.00 Региональные власти приводят данные об атаках на Белгородскую область за прошедшие сутки, во вторник, 9 сентября:

ВСУ атаковали 11 муниципалитетов с помощью как минимум 114 беспилотников и 25 боеприпасов. За сутки разрушения получили десять жилых объектов и три транспортных средства.

08.52 Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что объявил на территории всей Белгородской области режим опасности атаки БПЛА.

09.06 Беспилотники ВСУ активно атакуют территорию Белгорода.

Как сообщил губернатор, один из дронов атаковал здание правительства Белгородской области. От взрыва повреждена облицовка фасада, разбиты стекла.

В другом районе Белгорода обломки сбитого ПВО беспилотника упали на частный дом, он загорелся. По данным властей, очаг возгорания был оперативно локализован прибывшими пожарными расчетами.

Также были повреждены два многоквартирных дома.

«Все оперативные службы на месте»,— отметил Вячеслав Гладков.

09.58 В Белгороде и Белгородском районе до конца сегодняшнего дня приостановлена работа торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов «в связи с оперативной ситуацией», сообщил губернатор.

10.05 На фоне участившихся обстрелов в правительстве региона сообщили статистику: жители Белгородской области получили 3,3 млрд руб. с начала СВО в качестве компенсаций за поврежденные автомобили. За это время было восстановлено 15,5 тыс. машин.

10.27 Стало известно, что в результате утренней атаки БПЛА на Белгород пострадала 16-летняя мирная жительница. Она получила баротравму от взрыва дрона, сама вызвала скорую помощь, после приема у врача продолжит лечение амбулаторно.

11.21 Власти приняли решение: в Белгороде школы, колледжи и вузы переводят на дистант из-за массовых атак ВСУ. Сегодня в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района не будет занятий во вторую смену. 11 и 12 сентября они будут работать в дистанционном формате, сообщил Вячеслав Гладков, уточнив, что решения приняты «по объективным причинам, связанным с массированной атакой» на регион.

Глава региона уточнил, что учащихся школ и колледжей можно будет привести в учебные заведения, если их не с кем оставить дома. Также будут открыты детские сады.

11.35 ВСУ еще раз ударили по Белгороду беспилотниками. В результате атаки ранен мирный житель. Пациента с осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2, сообщил губернатор. Взрыв дрона повредил «социальный и коммерческий объекты», осколками посечена машина.

12.58 ВСУ нанесли удары и по другим территориям Белгородской области, сообщил губернатор. По уточненным данным, стало известно еще о двух пострадавших мирных жителях.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадала мирная жительница . Бойцы теробороны доставили ее в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи выявили у пациентки минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Машина повреждена.

. Бойцы теробороны доставили ее в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи выявили у пациентки минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Машина повреждена. Также за медпомощью обратился еще один пострадавший при утренней атаке БПЛА на Белгород . Пациента с минно-взрывной травмой и баротравмой положили в горбольницу №2.

. Пациента с минно-взрывной травмой и баротравмой положили в горбольницу №2. В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов.

13.15 Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, сообщил губернатор. В здании выбиты окна и посечен фасад. По предварительным данным, никто не пострадал. Вячеслав Гладков выехал на место инцидента.

Материал обновляется

Сергей Калашников