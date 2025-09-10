Атака БПЛА на Белгородскую область 10 сентября: главное
Дрон ВСУ атаковал здание правительства в Белгороде, последствия сняли на фото
В среду, 10 сентября, ВСУ массировано атакуют Белгород и округа Белгородской области с помощью беспилотников (БПЛА). По данным на 14:00, ранены уже четверо гражданских, погибших нет. Один из дронов ударил по окнам здания правительства Белгородской области. В городе закрыты крупные торговые центры, летние площадки кафе и ресторанов. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционный формат обучения. Последствия атаки ВСУ на регион, реакция властей и оперативных служб — в справке «Ъ-Черноземье».
08.00 За прошедшую ночь со вторника на среду, по данным Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили 11 украинских БПЛА. Всего с полуночи до 5:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 122 беспилотника, в том числе 11 над белгородской областью.
08.00 Региональные власти приводят данные об атаках на Белгородскую область за прошедшие сутки, во вторник, 9 сентября:
ВСУ атаковали 11 муниципалитетов с помощью как минимум 114 беспилотников и 25 боеприпасов. За сутки разрушения получили десять жилых объектов и три транспортных средства.
08.52 Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что объявил на территории всей Белгородской области режим опасности атаки БПЛА.
09.06 Беспилотники ВСУ активно атакуют территорию Белгорода.
- Как сообщил губернатор, один из дронов атаковал здание правительства Белгородской области. От взрыва повреждена облицовка фасада, разбиты стекла.
- В другом районе Белгорода обломки сбитого ПВО беспилотника упали на частный дом, он загорелся. По данным властей, очаг возгорания был оперативно локализован прибывшими пожарными расчетами.
- Также были повреждены два многоквартирных дома.
«Все оперативные службы на месте»,— отметил Вячеслав Гладков.
09.58 В Белгороде и Белгородском районе до конца сегодняшнего дня приостановлена работа торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов «в связи с оперативной ситуацией», сообщил губернатор.
10.05 На фоне участившихся обстрелов в правительстве региона сообщили статистику: жители Белгородской области получили 3,3 млрд руб. с начала СВО в качестве компенсаций за поврежденные автомобили. За это время было восстановлено 15,5 тыс. машин.
10.27 Стало известно, что в результате утренней атаки БПЛА на Белгород пострадала 16-летняя мирная жительница. Она получила баротравму от взрыва дрона, сама вызвала скорую помощь, после приема у врача продолжит лечение амбулаторно.
11.21 Власти приняли решение: в Белгороде школы, колледжи и вузы переводят на дистант из-за массовых атак ВСУ. Сегодня в школах, колледжах и вузах Белгорода и Белгородского района не будет занятий во вторую смену. 11 и 12 сентября они будут работать в дистанционном формате, сообщил Вячеслав Гладков, уточнив, что решения приняты «по объективным причинам, связанным с массированной атакой» на регион.
Глава региона уточнил, что учащихся школ и колледжей можно будет привести в учебные заведения, если их не с кем оставить дома. Также будут открыты детские сады.
11.35 ВСУ еще раз ударили по Белгороду беспилотниками. В результате атаки ранен мирный житель. Пациента с осколочным ранением ноги доставили в горбольницу №2, сообщил губернатор. Взрыв дрона повредил «социальный и коммерческий объекты», осколками посечена машина.
12.58 ВСУ нанесли удары и по другим территориям Белгородской области, сообщил губернатор. По уточненным данным, стало известно еще о двух пострадавших мирных жителях.
- В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадала мирная жительница. Бойцы теробороны доставили ее в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи выявили у пациентки минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Машина повреждена.
- Также за медпомощью обратился еще один пострадавший при утренней атаке БПЛА на Белгород. Пациента с минно-взрывной травмой и баротравмой положили в горбольницу №2.
- В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов.
13.15 Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, сообщил губернатор. В здании выбиты окна и посечен фасад. По предварительным данным, никто не пострадал. Вячеслав Гладков выехал на место инцидента.
