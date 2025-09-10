За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадала подросток

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 114 беспилотников и 25 боеприпасов. В результате одного из ударов пострадала 16-летняя девочка. За сутки разрушения получили десять жилых объектов и три транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом уничтожили два дрона. Из-за падения обломков было повреждено административное здание.

Белгород сегодня утром подвергся атакам ряда беспилотников. По уточненной информации, в результате детонации БПЛА получила баротравму 16-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Лечение будет продолжать амбулаторно. Повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

В Белгородском районе села Бессоновка, Лозовое, Отрадное, а также хутор Церковный попали под удар пяти беспилотников. В Лозовом поврежден частный дом, в Отрадном — ангар сельхозпредприятия.

В Борисовском районе в селе Березовка из-за атаки FPV-дрона пострадал автомобиль.

В Валуйском округе по поселку Ровное, селам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново, Посохово, Тулянка, Шелаево и хутору Леоновка нанесли удары с помощью 19 беспилотников. В селе Борки поврежден частный дом.

Над Вейделевским районом ликвидировали четыре БПЛА. Вследствие падения обломков загорелась сухая трава, ее потушили сотрудники МЧС.

В Волоконовском районе на хуторе Хуторище в результате атаки FPV-дрона пострадала припаркованная машина.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Головчино, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили пять боеприпасов и 16 беспилотников. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Дунайка были повреждены три частных дома, автомобиль и линия электропередачи.

Над Губкинским горокругом сбили два беспилотника самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпустили 16 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпустили три боеприпаса и 47 БПЛА. В селах Муром и Новая Таволжанка повреждены по одному частному домовладению.

Сутками ранее в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека, а также получили разрушения 13 частных домов и шесть транспортных средств.

Алина Морозова