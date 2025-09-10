Еще два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области обнаружили еще двоих раненых при сегодняшних атаках беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадала мирная жительница. Бойцы теробороны доставили ее в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи выявили у пациентки минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Машина повреждена.

Также за медпомощью обратился еще один пострадавший при утренней атаке БПЛА на Белгород. Пациента с минно-взрывной травмой и баротравмой положили в горбольницу №2.

В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов.

Сегодня утром в результате атаки БПЛА на Белгород пострадала 16-летняя девушка. Она продолжит лечение амбулаторно. Ближе к обеду вследствие еще одного удара беспилотников был ранен мирный житель. Его отправили в городскую больницу №2.

Из-за массовых атак ВСУ в Белгороде и Белгородском районе решили перевести на дистанционное обучение школы, колледжи и вузы. Кроме того, ограничена работа торговых центров и летних площадок заведений.

Алина Морозова