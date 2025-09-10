За ночь над Черноземьем сбили 43 БПЛА; есть разрушения

С полуночи до 5:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 122 беспилотника, в том числе 43 над Черноземьем. 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской и Курской, 9 — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что в результате ночной атаки в Борисоглебске было повреждено остекление МКД, в одном из районов области — окна и крыша частного дома, теплица и гараж возле другого.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Шаблыкинском районе при падении обломков БПЛА была нарушена линия электропередачи. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии в нескольких населенных пунктах. На местах работают аварийные службы.

Оперштаб Курской области подтвердил данные оборонного ведомства, но не уточнил информацию о последствиях атак. В Белгородской области удары отдельно не прокомментировали.

Алина Морозова