ВСУ снова атаковали здание правительства Белгородской области; есть пострадавшая

Здание правительства Белгородской области снова подверглось атаке БПЛА. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Спасатели уже локализовали очаг возгорания.

В середине августа ВСУ массово атаковали Белгород с помощью дронов. Часть из них дважды ударила по зданию правительства региона, в том числе пострадал кабинет губернатора. Всего за сутки в области были ранены девять человек, в том числе ребенок.

UPD: в Белгороде и Белгородском районе «из-за оперативной ситуации» приостановили работу крупных ТЦ, сообщил господин Гладков.

UPD: По уточненной информации губернатора, в результате детонации БПЛА получила баротравму 16-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Лечение будет продолжать дома.

Алина Морозова