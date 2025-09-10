Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:15

ВСУ снова атаковали здание правительства Белгородской области; есть пострадавшая

Здание правительства Белгородской области снова подверглось атаке БПЛА. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород

Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Спасатели уже локализовали очаг возгорания.

В середине августа ВСУ массово атаковали Белгород с помощью дронов. Часть из них дважды ударила по зданию правительства региона, в том числе пострадал кабинет губернатора. Всего за сутки в области были ранены девять человек, в том числе ребенок.

UPD: в Белгороде и Белгородском районе «из-за оперативной ситуации» приостановили работу крупных ТЦ, сообщил господин Гладков.

UPD: По уточненной информации губернатора, в результате детонации БПЛА получила баротравму 16-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Лечение будет продолжать дома.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как Белгород выглядел после атак беспилотников 14 августа

Предыдущая фотография
Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Следующая фотография
1 / 18

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Смотреть