ВСУ снова атаковали здание правительства Белгородской области; есть пострадавшая
Здание правительства Белгородской области снова подверглось атаке БПЛА. В результате никто не пострадал, однако были повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Также из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Спасатели уже локализовали очаг возгорания.
В середине августа ВСУ массово атаковали Белгород с помощью дронов. Часть из них дважды ударила по зданию правительства региона, в том числе пострадал кабинет губернатора. Всего за сутки в области были ранены девять человек, в том числе ребенок.
UPD: в Белгороде и Белгородском районе «из-за оперативной ситуации» приостановили работу крупных ТЦ, сообщил господин Гладков.
UPD: По уточненной информации губернатора, в результате детонации БПЛА получила баротравму 16-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в скорую помощь. Лечение будет продолжать дома.