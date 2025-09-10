С начала СВО белгородцам выплатили 3,3 млрд рублей за поврежденные автомобили

Жители Белгородской области получили 3,3 млрд руб. с начала СВО в качестве компенсаций за поврежденные автомобили. За это время было восстановлено 15,5 тыс. машин. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние три года размер выплат кратно увеличивался: в 2022 году белгородцам перечислили 21,9 млн руб., в 2023-м — 53,1 млн, в 2024-м — 2,6 млрд. Количество поврежденных автомобилей также росло: в первый год спецоперации пострадали 412 машин, во второй — 1 010, в третий — 12 068.

С начала 2025 года белгородцы получили порядка 600 млн руб. за 2,6 тыс. транспортных средств. «Только за август компенсации были выплачены 383 семьям, а повреждено было 170 автомобилей. Эту работу будем продолжать и дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была только мирная повестка, и восстановление, оценка, переживания, весь трагизм ситуации остались далеко позади. Но, к сожалению, ситуация такая, какая есть»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня утром ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области с помощью беспилотников. В результате никто не пострадал, но был зафиксирован ряд разрушений. Из-за оперативной ситуации в облцентре и пригородном Белгородском районе приостановили работу крупных торговых центров.

Алина Морозова