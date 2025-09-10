В Белгородской области подросток и мирный житель пострадали при ударах ВСУ

Еще два человека получили ранения в результате сегодняшних атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, 14-летняя девочка пострадала из-за детонации дрона в поселке Дубовое Белгородского района днем. Ее положили в детскую областную больницу с сотрясением мозга. В селе Бессоновка вследствие атак двух беспилотников получили разрушения фасад и остекление частного дома. В поселке Октябрьский после атаки БПЛА повреждены административное здание, остекление двух квартир многоквартирного дома (МКД) и три машины.

Еще один мирный житель получил осколочное ранение головы при ударе дрона в Грайвороне. Ему оказали медпомощь в областной больнице, после чего отпустили домой. Также из-за атак БПЛА пострадали окна и фасады неэксплуатируемого соцобъекта и административного здания. В селах Новостроевка-Первая и Головчино Грайворонского округа два дрона атаковали два частных дома — в них пробиты кровли.

В Белгороде в результате атак беспилотников выявлены повреждения четырех многоквартирных и пяти частных домов, двух административных зданий и соцобъекта. Осколками посечены восемь транспортных средств.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за попадания снаряда пробита крыша частного дома. Кроме того, вследствие детонации дрона повреждены квартира в МКД, частный дом и машина. В селе Муром FPV-дроны атаковали два частных домовладения — выбиты окна, частично разрушены кровли и заборы. Вследствие детонации еще одного БПЛА пострадал автомобиль.

В райцентре Красная Яруга в результате атаки беспилотника повреждена машина. В селе Репяховка Краснояружского района из-за ударов дронов один частный дом сгорел, еще два пострадали — в них выбиты окна, пробиты кровли и повреждены фасады. Кроме того, пострадал коммерческий объект. В селе Колотиловка после детонации FPV-дрона загорелся частный дом.

На хуторе Леоновка Валуйского округа БПЛА ударил по территории фермерского хозяйства — повреждены фронтон и кровля склада. В селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия — пострадало ограждение.

Подробнее о последствиях сегодняшних атак ВСУ на Белгородскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова