Приговор расчленителю заставил покопаться в памяти

В Ленинградской области суд вынес приговор Даниилу Кузнецову по делу об убийстве знакомого трансгендера («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Подсудимый, по версии следствия, избил жертву до смерти, после чего расчленил тело и разложил по чемоданам, которые оставил на улице. Во вторник обвиняемый получил 11 лет колонии строгого режима. Инцидент заставил вспомнить о череде резонансных бытовых преступлений последних лет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За последние 10 лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла серия резонансных убийств, большинство из которых, в общем и целом, было квалифицировано — как совершенные на бытовой почве

Так, в начале марта этого года полицейские задержали семейную пару, Даниила и Лолиту Кузнецовых, по уголовному делу об убийстве и расчленении трансгендера («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) в Мурино. Супруга сама ранее прошла процедуру смены пола и стала известна в сети как Лолита Чародейка, ранее ее знали под именем Аркадий. После расправы молодожены, как утверждает следствие, упаковали части тела жертвы в чемоданы и вывезли к берегу Невы, а сами бросились в бега.

Останки случайно обнаружил любитель купания в холодных водоемах.

9 сентября Всеволожский городской суд Ленинградской области приговорил Кузнецова к 11 годам колонии строгого режима. Его жена проходила как свидетель. Лолита в прошлом занималась вебкамом и проституцией, а также снималась в фильмах для взрослых.

На днях СКР приступил к расследованию убийства 15-летней школьницы, тело которой вечером 7 сентября обнаружила полиция в апарт-отеле In2it на Витебском проспекте в Московском районе города. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, молодой человек пригласил знакомую в номер, где «на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары» девушке, от которых та скончалась. О происшествии рассказал органам правопорядка администратор гостиницы. 18-летний юноша, которого считают главным подозреваемым, пытался покончить с собой. Подростки познакомились на популярной онлайн-платформе Roblox.

В конце марта этого года на Загородном проспекте участковый остановил на лестничной площадке одного из домов 77-летнего местного жителя с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты женского тела. Пенсионера задержали, а в квартире, где он проживал, также нашли человеческие останки. Фигурант, по данным следствия, снимал у погибшей жилье. Ссора между ними случилась из-за денег.

В августе текущего года Петербургский горсуд начал рассматривать дело в отношении Александра Синько, обвиняемого в убийстве политического активиста Виталия Иоффе и краже его вещей. Молодой человек, по данным правоохранителей, в ночь на 17 сентября 2024 года заколол Иоффе в его квартире: он получил 131 удар ножом в голову, шею, туловище, руки и ноги. Из материалов следует, что Синько также похитил имущество убитого: мобильный телефон, джинсы, трусы, сумку с двумя спичечными коробками, зажигалкой и открытой пачкой сигарет, проводом от зарядного устройства, четками и ремнем. Сумма ущерба не превысила 5 тыс. рублей. Далее фигурант отправился в Выборг, где и сдался полиции под нажимом таксиста.

В июле прошлого года суд назначил Анфисе Румпан шесть лет в воспитательной колонии, а Илье Татаринову — семь лет. Их признали виновными в убийстве малолетней, совершенном группой лиц по предварительному сговору и краже. Подростки выбрали их общую знакомую жертвой без какого-либо мотива. Они заранее выкопали яму в лесу у Парголово для последующего захоронения, а 30 апреля 2023 года пригласили девочку туда на пикник. После этого 16-летний фигурант нанес потерпевшей ряд ударов молотком по голове, а затем поместил тело в яму.

Погибшая сказала дома, что ушла на мастер-класс, а вечером сообщила, что поедет на ночевку к подруге. Позже с аккаунта школьницы было отправлено письмо, что она любит мать, но не вернется, так хочет новой жизни.

В мае 2023 года на седьмом этаже в одном из номеров отеля «Максимус Апартамент» была обнаружена мертвой порноактриса Екатерина Андреева (Эми Дэйс) с множеством ножевых ранений. Под окнами лежало тело ее приятеля. Девушка выросла в деревне в Лужском районе Ленинградской области. В порноидустрию пришла в возрасте 22 лет. Пик ее карьеры в этом качестве пришелся на 2007 и 2008 годы. Особой известности в этой сфере Андреева не имела и окончательно покинула ее примерно в 2013 году, однако за ее плечами были проблемы с законом. В 2021-м она получила два года условно по делу о растрате с использованием служебного положения. Также ей вменяли распространение запрещенных веществ.

Годом ранее в доме на Южном шоссе нашли убитой 26-летнюю вебкам-модель Анастасию Хамловскую (псевдоним — Анастасия Гришман). На ее шее также зафиксировано множество колото-резаных ран. По обвинению в убийстве был арестован ее 25-летний сожитель Дмитрий Чернышов. Следствие сообщает, что он нанес подруге 11 ударов ножом в шею, а затем переместил в ванну. Тело пролежало в комнате несколько дней. Все это время Чернышов вел соцсети жертвы с ее телефона.

Анастасия Хамловская была популярна в социальных сетях в роли модели и тоже снималась в порно.

В апреле прошлого года Московский областной суд вынес приговор по делу об убийствах, совершенных в Карелии и Ленинградской области группой сатанистов. Андрей Трегубенко получил пожизненное, Александр Перевозчиков-Хмурый — 15 лет колонии строгого режима, а Татьяна Дерюгина — 13 лет общего режима. Заключившая с прокуратурой досудебное соглашение подельница, гражданская супруга Трегубенко, Ольга Большакова была приговорена к 14 годам. Первой от их рук в июне 2016 года погибла москвичка Виктория Зайцева, отправившаяся в карельские леса на жертвоприношение вместе с Трегубенко, в которого была влюблена.

Позже приверженцы культа совершили второе ритуальное убийство в лесу вблизи станции Приозерск. Растерзанное тело 27-летнего петербуржца Платона Степанова, известного среди друзей как Вильгельм Торквемада, они сварили в походном котелке и часть съели.

Убитые молодые люди также посещали черные мессы, но были новичками в этой среде, за что и поплатились.

В августе 2020 года суд отправил под стражу жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве. Следствие считает, что она совершила преступление из ревности. Защита сразу же заявила, что следствие не смогло доказать обоснованность подозрений и даже сам факт насильственной смерти. Музыкант был найден мертвым в июле 2020 года. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Марина Кохал утверждала, что решила расчленить его и избавиться от останков, чтобы уберечь репутацию рэп-исполнителя. Она до сих пор настаивает, что муж умер от передозировки. Процесс продолжается по сей день. В октябре 2021 года вдову выпустили из СИЗО под домашний арест, а год назад суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Примечательно, что один из трех адвокатов жены рэпера, Сергей Лукьянов, уже известен своей работой по подобным делам: он представлял интересы профессора Олега Соколова, расчленившего в ноябре 2019 года свою сожительницу и аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.

Сам историк заявил в суде, что после осознания случившегося планировал покончить с собой, но для начала хотел разобраться с делами, например, оформить завещание на детей. Факты, приводившиеся обвинением, говорили об ином. Утром следующего после преступления дня Олег Соколов обратился в «Петербурггаз» для решения проблемы с колонкой, а также пообщался с представителем посольства Франции в России.

Под конец 2020 года историк отправился в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев. Одновременно с этим суд признал в качестве смягчающего обстоятельства длительную психотравмирующую ситуацию, в которой бывший доцент находился из-за конфликтов со своим оппонентом — публицистом и блогером Евгением Понасенковым, которого в 2022 году Минюст объявил иноагентом.

Также можно вспомнить громкое убийство 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной в ноябре 2017 года. Через два года Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по этому делу в отношении двух граждан Армении. Галина Гусейнова получила 15 лет в ИК общего режима, Размик Акобян — семь лет строгого режима. Уголовное преследование Сеника Нарояна было прекращено в связи с его смертью. Убитая пережила блокаду Ленинграда и была старейшим работником Мариинки.

За год до этого тело 54-летнего известного в городе журналиста и театрального критика Дмитрия Циликина было обнаружено с ножевыми ранениями в его собственной квартире. Несколько дней до этого он вернулся из служебной командировки в Ригу. Дело получило большой резонанс и находилось на особом контроле у руководства регионального управления СКР. Обвиняемый Сергей Косырев получил 8,5 года в 2017 году. Он сознался в убийстве, подчеркнув, что совершил преступление на почве гомофобии.

Андрей Кучеров