Вынесен приговор по делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу об убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу двух граждан Армении и жительницы Петербурга. Галину Гусейнову приговорили к лишению свободы сроком на 15 годам в ИК общего режима, Размик Акобян получил 7 лет строгого режима. В отношении Сеника Нарояна уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Напомним, резонансное убийство было совершено 20 ноября 2017 года из корыстных побуждений. Его организатором была признана Гусейнова, а непосредственными исполнителями Нароян и Акобян. Все трое были арестованы в декабре того же года.

В ГСУ СК РФ по Петербургу заявили, что расследование уголовного дела осложнялось тем, что изначально основная свидетельница Гусейнова, осужденная как организатор совершенного преступления, вводила следствие в заблуждение. «Вместе с тем следователями в показаниях Гусейновой были выявлены очевидные противоречия, в ходе изучения которых было, в частности, установлено, что она сразу после совершенного преступления встретилась с соучастниками в одном из торговых комплексов на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга»,— уточнили в ведомстве.

Убитая 93-летняя Нина Мацина пережила блокаду Ленинграда. Она была старейшим работников Мариинского театра, работала в отделе музыкальных нотных фондов его библиотеки.