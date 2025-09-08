Главные новости за 8 сентября. Ростов-на-Дону и область

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра энергетики Станиславу Светлицкому и экс-мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву. Их обвинили в незаконном получении контроля над «Ростовводоканалом» стоимостью свыше 4,6 млрд руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать согласие на возбуждение нового уголовного дела в отношении судьи, председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина. Вопрос внесен в повестку заседания коллегии, назначенного на 15 сентября.

В районе Северного мола Таганрога планируется построить универсальный портовый перегрузочный комплекс. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд руб. Начало строительства намечено на 2026 год.

Подозреваемого в убийстве бывшей жены в Аксае заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело погибшей было обнаружено в начале сентября в лесополосе на левом берегу Дона. Собранные следователями доказательства указывали на причастность к преступлению ее бывшего супруга.

В Ростовской области ввод жилья снизился на 5%. По итогам первых семи месяцев 2025 года в Ростовской области ввели 1,4 млн кв. м жилья.

Ростовская область заняла 19 место среди российских регионов по рынку труда. По итогам прошлого года балл региона увеличился с 72,8 до 79,3.