Ростовская область заняла 19 место в рейтинге РФ по рынку труда

Ростовская область заняла 19 место среди российских регионов по рынку труда. По итогам прошлого года балл региона увеличился с 72,8 до 79,3, следует из исследования «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Оценка производилась по восьми критериям: уровень заработных плат, условия труда, занятость и емкость рынка труда. Рейтинговый балл варьируется от 1 до 100.

По итогам 2024 года лидером стала Москва с баллом 98,04. На втором месте — Санкт-Петербург и 97,9 балла, а также Московская область (97,5). Наиболее низкие показатели отмечены у республики Ингушетия (6,7), Дагестана (19) и Тывы (24,9).

Мария Хоперская