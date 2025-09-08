Подозреваемого в убийстве бывшей жены в Аксае заключили под стражу

Обвиняемого в убийстве бывшей супруги в Аксае заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», об исчезновении 40-летней жительницы Аксая стало известно в августе 2025 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело погибшей было обнаружено в начале сентября в лесополосе на левом берегу Дона.

Собранные следователями доказательства указывали на причастность к преступлению ее бывшего супруга. Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев