Главные новости за 5 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону следователи предъявили обвинение старшему оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, дислоцированному в городе Шахты. Полицейского подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант получил от индивидуального предпринимателя взятку в 1 млн руб. за возможность открыть реабилитационный центр.

С территории Ростовской области депортировали двух иностранных граждан, отбывших наказание в местных колониях.

Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА на севере области в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, разрушений нет, люди не пострадали.

В Ростове-на-Дону гостиничный фонд пополнится на 238 номеров после открытия трех новых гостиниц в 2026 году. В следующем году к открытию готовятся бутик-отель «Парамоновъ на Никольской», «Парус удачи», «Мартон – Сезоны».

Возможное дальнейшее благоустройство фонтана на площади Ленина в Ростове-на-Дону зависит от собственника участка – ООО «ЭнергоДонСтрой».

Шахтинский городской суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу двум сотрудникам Госавтоинспекции МУ МВД России «Новочеркасское», подозреваемым в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сроком на 2 месяца — до 2 ноября 2025 года.