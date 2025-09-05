Строительство фонтана на площади Ленина в Ростове будет зависеть от собственника

Возможное дальнейшее благоустройство фонтана на площади Ленина в Ростове-на-Дону зависит от собственника участка – ООО «ЭнергоДонСтрой». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» архитектор Александр Ломтев.

Проект благоустройства территории господина Ломтева победил в голосовании на платформе «Активный ростовчанин», тем не менее архитектор не получил официального подтверждения, что проект будет реализован. Александр Ломтев направил обращения в департамент архитектуры Ростова-на-Дону и в минстрой области. В ответах власти указали, что решение о дальнейшем развитии территории зависит от собственника участка напротив гостиницы «Амакс».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовчане выбрали проект фонтана, максимально приближенного к историческому: с каскадами, террасами с фонтанами, садовым лабиринтом, детскими площадками, фотозонами и вечерней подсветкой.

Константин Соловьев