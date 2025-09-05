На Дону боровшегося с коррупцией полицейского подозревают в получении взятки

В Ростове-на-Дону следователи предъявили обвинение старшему оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, дислоцированному в городе Шахты. Полицейского подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант получил от индивидуального предпринимателя взятку в 1 млн руб. за возможность открыть реабилитационный центр, а также покровительствовать его деятельности.

После получения денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Константин Соловьев