В Шахтах в СИЗО отправили двух полицейских по подозрению во взяточничестве

Шахтинский городской суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу двум сотрудникам Госавтоинспекции МУ МВД России «Новочеркасское», подозреваемым в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сроком на 2 месяца — до 2 ноября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судом Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время предварительного расследования установлено, что фигуранты взяли деньги у нарушителя ПДД за то, чтобы не оформлять протокол об административном правонарушении.

Наталья Белоштейн