Из Ростовской области депортировали двух иностранцев после отбывания наказания

С территории Ростовской области депортировали двух иностранных граждан, отбывших наказание в местных колониях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В сообщении правоохранителей отмечается, что федеральная служба исполнения наказаний признала их пребывание в России нежелательным.

Бывшие заключенные также лишились права вернуться в страну – им запретили дальнейшее въезда на территорию Российской Федерации.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, иностранцы были осуждены по ч. 1 ст. 157 (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище). Преступления были совершены на территории Ростовской области. Двух мужчин доставили на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», где они пересекли границу с Грузией, а после отправились в родные республики.

