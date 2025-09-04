Главные новости за 4 сентября. Липецк, Воронеж, Орел
Новолипецкий меткомбинат потребовал 195 млн рублей с РЖД.
«Русмит» требует от воронежских властей 318 млн за убытки от АЧС.
Воронежский бизнесмен Андрей Прытыкин не смог выйти из СИЗО.
Кредитование воронежского бизнеса сократилось на 16% за первое полугодие.
В Липецкой области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 2,6 млрд рублей.
В двух регионах Черноземья нашли 28 тысяч тонн зерна с нарушениями.
В Орле на остановках общественного транспорта могут появиться 26 точек Wi-Fi.
Воронежский «Факел» сыграл вничью в матче против «Челябинска».