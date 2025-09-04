В Липецкой области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 2,6 млрд рублей

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» объявило три конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Общая сумма начальных цен контрактов — 2,6 млрд руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контракт на первую очередь максимальной стоимостью 878,6 млн руб. предполагает ремонт шести дорог общей протяженностью 44,2 км в Долгоруковском, Елецком, Задонском и Краснинском районах. Второй контракт с максимальной стоимостью 844,1 млн руб. предусматривает обновление 28,2 км дорог в Воловском и Тербунском районах. Всего будет отремонтировано четыре участка. Третья очередь максимальной стоимостью 857 млн руб. касается восстановления пяти участков дорог в Грязинском, Добринском, Добровском и Хлевенском районах общей протяженностью 36,8 км.

Согласно трем контрактам, подрядчики с 1 апреля до 30 октября 2026 года должны будут удалить на участках изношенные слои, выровнять дорогу, восстановить дорожную одежду, обустроить съезды, укрепить обочины, установить знаки и так далее. Гарантийный срок на работы — от полугода до пяти лет на разные виды работ, источник финансирования — федеральный бюджет. Подать заявки на конкурсы можно до 19 сентября, итоги подведут 24-го.

В середине августа стало известно, что воронежское АО «Дороги Черноземья» выиграло крупный тендер на строительство до 2029 года обхода Борисоглебска за 16,7 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова