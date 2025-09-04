Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Орле на остановках общественного транспорта могут появиться 26 точек Wi-Fi

На остановках общественного транспорта в Орле появятся 26 общедоступных точек Wi-Fi. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе совместного заседания глава региона и руководитель областного департамента информационных технологий Андрей Артемов утвердили стоимость организации хот-спотов на остановках общественного транспорта, а также выбрали поставщика услуги. Имя подрядчика и цену работ «Ъ-Черноземье» в правительстве региона оперативно не назвали.

В конце августа господин Клычков объявил о появлении в Орле пяти точек бесплатного Wi-Fi. Решение объяснялось временными отключениями мобильного интернета.

Кабира Гасанова