Кредитование воронежского бизнеса сократилось на 16% за первое полугодие

За первые шесть месяцев 2025 года компании Воронежской области привлекли банковские кредиты совокупным объемом в 192,4 млрд руб., что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на рынке наблюдался «сильный перегрев». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

На малый и средний бизнес пришлось 46% полученного в области финансирования, на крупные компании — 54%. Лидерами по объему кредитования стали предприятия торговли — в общей сложности они взяли в банках более 45 млрд руб. Сельскохозяйственные компании получили 39 млрд руб., а организации сферы недвижимости и аренды — 20 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель бизнеса Воронежской области достиг 622 млрд руб., увеличившись на 0,5% (в целом по стране — на 11%). Существенную долю в нем занимают обязательства предприятий сельского хозяйства — 28,5%, химической промышленности и компаний, работающих в сфере операций с недвижимостью и арендой,— по 16%, а также пищевых производств — 15%.

Всего за первое полугодие 2025 года компании Черноземья привлекли банковских кредитов на 800,7 млрд руб.

