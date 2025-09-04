Воронежский бизнесмен Андрей Прытыкин не смог выйти из СИЗО
Воронежский облсуд отклонил жалобу защиты депутата облдумы и главы сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина на решение Ленинского райсуда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, господин Прытыкин пробудет в СИЗО как минимум до 4 октября. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облсуде.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным представителей облсуда, защита депутата просила заменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в размере 10 млн руб.
Андрею Прытыкину вменяется покушение на дачу взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он является одним из фигурантов дела о мошенничестве на выборах в 2020 году, по которому ранее были осуждены бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и его заместительница по работе в управе Коминтерновского района Светлана Васькова. Они получили десять и пять лет колонии общего режима соответственно. Как установил суд, перед выборами в 2020 году они получили 7 млн руб. от кандидатов в воронежские гордуму и облдуму. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали.
Андрей Прытыкин был единственным фигурантом этого дела, не признавшим вину. Он отрицал передачу денег сотрудникам управы. Все остальные депутаты в связи с признанием вины не были привлечены к ответственности.