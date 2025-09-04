Воронежский «Факел» сыграл вничью в матче против «Челябинска»

Воронежский футбольный клуб «Факел» закончил выездной матч против «Челябинска» со счетом 1:1. Это первая ничья команды в сезоне.

Счет открыл на 95-й минуте Николай Гиоргобиани из «Факела», однако хозяева успели заработать пенальти, который реализовал Гаррик Левин на 99-й минуте.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, отметил, что драматичная концовка оставила воронежскую команду в шаге от успеха.

«Итоговый счёт вполне соответствует игре: нашим парням на чужом поле удалось создать не так много опасных моментов. Были и провальные периоды, и всплески удачной игры. Но, конечно же, нам нужны другие результаты на табло»,— добавил глава региона.

1 сентября «Факел» прервал победную серию в Первой лиге, уступив екатеринбургскому «Уралу» на выезде.

Ульяна Ларионова