Новолипецкий меткомбинат потребовал 195 млн рублей с РЖД

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; принадлежит Владимиру Лисину, основная площадка в Липецке) подало в Арбитражный суд города Москвы четыре иска к ОАО «РЖД». Общая сумма требований составляет 195,2 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявления пока не приняты к производству. Суть требований не раскрывается.

За последние 20 лет в картотеке арбитражных дел было зарегистрировано 233 дела с участием сторон, в том числе 12 с начала года. Во всех исках 2025 года заявителем выступал НЛМК. Так, в конце июня Арбитражный суд города Москвы взыскал с РЖД 839,7 тыс. руб. штрафа за задержку уборки вагонов с мест погрузки и выгрузки грузов на пути необщего пользования, примыкающем к станциям Казинка и Чугун II Юго-Восточной железной дороги (расположены в Липецке). В том же месяце меткомбинат добился взыскания с РЖД 460,2 тыс. руб. штрафа при изначальных требованиях в 627,5 тыс.

Столичный арбитраж продолжает рассматривать шесть исков компании Владимира Лисина к госкорпорации на 106,7 млн руб. в сумме. Часть требований касается штрафов и пеней. Заседания по ним назначены на октябрь —-декабрь.

Алина Морозова