В двух регионах Черноземья нашли 28 тысяч тонн зерна с нарушениями

С начала 2025 года специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проверили качество и безопасность 3,9 млн т зерна. 27,7 тыс. т из них оказались реализованы без деклараций о соответствии. Об этом сообщили в контролирующем органе.

C 9 января по 3 сентября межрегиональное управление Россельхознадзора провело 513 проверок, в ходе которых было выявлено 473 нарушения. В результате компаниям было выдано 1 220 предостережений. В частности, орловское крестьянское хозяйство (КХ) «Рустам» выпустило в оборот две партии пшеницы и овса общим объемом 209 т без подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента. Чтобы не допустить реализацию зерна, специалисты ведомства накануне признали декларации о соответствии недействительными. Главе КХ объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

По данным Rusprofile, крестьянское хозяйство «Рустам» было зарегистрировано в декабре 1992 года в деревне Алешня Орловской области для выращивания зерновых культур. Главой и учредителем является Анварбег Гамзатов. По итогам 2024 года выручка хозяйства составила 2,5 млн руб., убыток — 3,2 млн руб.

В середине августа Россельхознадзор обнаружил антибиотики в свинине курского «МПК “Полянское”».

Алина Морозова