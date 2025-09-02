Главные новости за 2 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
ГК «Эфко» полностью взяла под контроль производителя масла «Олейна».
Взрыв беспилотника ранил трех жительниц белгородского поселка.
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку — три человека ранены.
Воронежский «Проект Инвест» за 3 млрд построит жилой комплекс в Мариуполе.
Власти сообщили подробности крушения самолета в Тамбовской области.
Двое мирных жителей погибли при подрыве на минах в Курской области.
Лариса Шибина официально возглавила липецкое министерство экономразвития.