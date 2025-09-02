Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 2 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

ГК «Эфко» полностью взяла под контроль производителя масла «Олейна».

Взрыв беспилотника ранил трех жительниц белгородского поселка.

ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку — три человека ранены.

Воронежский «Проект Инвест» за 3 млрд построит жилой комплекс в Мариуполе.

Власти сообщили подробности крушения самолета в Тамбовской области.

Двое мирных жителей погибли при подрыве на минах в Курской области.

Лариса Шибина официально возглавила липецкое министерство экономразвития.