Воронежский «Проект Инвест» за 3 млрд построит жилой комплекс в Мариуполе

ООО «Специализированный застройщик "Корпорация СМУ-5"» (входит в воронежскую группу компаний «Проект инвест» Николая Ступина) заявило о планах построить жилой комплекс «Нахимовский» на улице Зелинского в Мариуполе. Строительство обойдется как минимум в 3 млрд руб., следует из проектной декларации, на которую обратила внимание «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проектная декларация Фото: проектная декларация

Генподрядчиком выступит мариупольское ООО «Инвест строй». Всего предполагается построить шесть секций высотой 9-14 этажей на 836 квартир. Первые четыре здания планируется сдать в начале 2027 года.

Парковочное пространство будет насчитывать 108 машино-мест. Предусмотрены детская и спортивная площадки.

В конце августа стало известно, что ГК «Выбор» вложит 1,8 млрд руб. в расширение воронежского ЖК «Озерки».

Юрий Голубь