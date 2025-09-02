Власти сообщили подробности крушения самолета в Тамбовской области

В правительстве Тамбовской области сообщили «Ъ-Черноземье» подробности крушения частного легкомоторного самолета, произошедшего в регионе в субботу, 30 августа. По данным властей, инцидент случился в районе деревни Граждановка Бондарского муниципального округа при проведении сельскохозяйственной организацией АСК «Дельта» авиахимической обработки полей. Легкомоторный самолет «СП-30» с регистрационным номером RA-0142А в районе 17:20 «столкнулся с землей».

Погиб пилот — тамбовчанин Сергей Ермаков, 1964 года рождения

Министр юстиции и региональной безопасности правительства Тамбовской области Александр Ефименко на планерке у врио губернатора Евгения Первышова во вторник, 2 сентября, сообщил, что в регионе было «зарегистрировано одно чрезвычайное происшествие, связанное с крушением легкомоторного воздушного судна сельскохозяйственной авиации на территории Бондарского муниципального округа».

В пресс-службе Росавиации ранее сообщали, что после крушения самолета в Тамбовской области расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием центрального межрегионального территориального управления ведомства. «Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем»,— отметили в Росавиации.

Сергей Калашников