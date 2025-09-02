Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двое мирных жителей погибли при подрыве на минах в Курской области

Вблизи села Поповка Рыльского района Курской области на минах подорвались двое мужчин в возрасте 28 и 38 лет. От полученных ранений они скончались на месте. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В конце августа на мине в Курской области подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Он получил травму правой стопы. Пациента прооперировали и перевели в реанимацию в Курске. Накануне журналиста отправили в Москву для реабилитации.

Кабира Гасанова