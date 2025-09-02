Лариса Шибина официально возглавила липецкое министерство экономразвития

Министром экономического развития Липецкой области назначена Лариса Шибина, с апреля возглавлявшая ведомство в качестве исполняющей обязанности. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Липецкой области Министр экономического развития Липецкой области Лариса Шибина

Лариса Шибина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В сентябре 2013-го перешла в региональное управление экономики, впоследствии ставшее министерством экономразвития. С 2021 года была замначальника ведомства.

В конце марта профильный министр Кирилл Дождиков ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2021 года, однако решил перейти на другое место работы.

Алина Морозова