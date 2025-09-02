Взрыв беспилотника ранил трех жительниц белгородского поселка

Три сотрудницы социального объекта в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области ранены взорвавшимся поблизости украинским беспилотником. Бригада скорой помощи доставила мирных жительниц в городскую больницу № 2 областного центра — они получили минно-взрывные травмы и баротравмы и продолжат лечиться амбулаторно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В здании поврежден фасад, разбиты стекла. Еще один БПЛА повредил служебный автомобиль. Кроме того, в поселке от удара дрона загорелся прицеп грузовика — пожарные справились с огнем.

Сегодня же украинские дроны атаковали город Грайворон, села Шебекинского и Валуйского округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, повредив частные дома, автомобили, линии электропередачи. В селе Кукуевка Валуйского округа пострадало оборудование одного из предприятий.

Чуть раньше три жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа были ранены во время артобстрела.

