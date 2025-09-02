ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку — три человека ранены

Три жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранены во время украинского артобстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили раненых в шебекинскую центральную райбольницу. Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, его супруга — баротравму. По решению врачей муж останется в ЦРБ, жену переведут в горбольницу № 2 областного центра. Еще один селянин получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение бедра — он продолжит лечение амбулаторно.

Сегодня вблизи села Поповка Рыльского района Курской области подорвались на минах и погибли двое местных жителей.