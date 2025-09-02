ГК «Эфко» полностью взяла под контроль производителя масла «Олейна»

Один из крупнейших производителей продуктов питания в стране — ГК «Эфко» — стал владельцем 100% ООО «Агроинвест», которое контролирует ООО «Масленица», производителя растительного масла под брендом «Олейна». ГК владеет «Агроинвестом» через одно из основных юрлиц — АО «Эфко продукты питания». Изменения отражены в ЕГРЮЛ.

До сих пор АО «Эфко продукты питания» контролировало долю в 31,4%, которая перешла к нему в апреле этого года. В июле ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на приобретение ООО «Масленица». Продавцом актива выступила Exoil Group Карена Ванецяна.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь