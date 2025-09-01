Иск «Нижнекамскнефтехима» на 1 млрд и три сбитых БПЛА над Татарстаном

«Нижнекамскнефтехим» проиграл спор о взыскании 1,07 млрд руб. в пользу оператора строящегося в Ленинградской области завода по производству сжиженного природного газа «Русхимальянса». Иск был связан с задолженностью татарстанской компании перед немецким Bayerische Landesbank по синдицированному кредиту от 2018 года. «Нижнекамскнефтехим» должен был выплатить банку €11,5 млн.

Сегодня ночью над Татарстаном были уничтожены три БПЛА. С 3:09 в республике действовал режим беспилотной опасности. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Нижнекамске и Елабуге.

В Чувашии планируют внедрить схему, которая обеспечит доступ к мобильному интернету во время ограничений связи. Инструмент будет использоваться всеми региональными операторами.

В школах Татарстана с 1 сентября будут учиться 49,5 тыс. первоклассников. Всего в новом учебном году число школьников в республике превысит 521,8 тыс. человек.

Особая экономическая зона «Алабуга» получит субсидию в размере 3,7 млрд рублей на строительство индустриального парка. Денежные средства планируется направить на строительные работы двух корпусов парка «Синергия».

Этим летом в Казани утонуло четыре человека, среди них один ребенок. По сравнению с 2024 годом число утонувших сократилось вдвое. Все случаи произошли в местах, не предназначенных для купания.

Татарстан занял 30-е место в рейтинге по высокопроизводительным рабочим местам. На одну тысячу занятых в республике приходится 364 высокопроизводительных рабочих места. 32% из них работают на обрабатывающих производствах.

Диана Соловьёва