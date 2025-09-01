Татарстан занял 30-е место в рейтинге по высокопроизводительным рабочим местам

Татарстан занял 30-е место в рейтинге российских регионов по высокопроизводительным рабочим местам в 2024 году, сообщает РИА «Новости». За прошедший год число таких мест в республике выросло на 5,8%.

На одну тыс. занятых в Татарстане приходится 364 высокопроизводительных рабочих места. Почти треть из них (32%) приходится на обрабатывающие производства. Высокопроизводительными считаются рабочие места в организациях, где среднемесячная зарплата работников равна или превышает установленную величину критерия.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Среди соседних регионов Чувашия заняла 58-е место с показателем 291 высокопроизводительное рабочее место на тыс. занятых, Марий Эл — 67-е место с показателем 272.

Марк Халитов