ОЭЗ «Алабуга» получит 3,7 млрд рублей на строительство индустриального парка

Особая экономическая зона «Алабуга» получит субсидию из бюджета Татарстана на сумму почти 3,7 млрд руб. на строительство индустриального парка. Информация об этом появилась в постановлении правительства республики, его подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Денежные средства планируется направить на строительство двух корпусов индустриального парка «Синергия». Для развития каждого объекта будет выделено по 1,8 млрд руб. Согласно документации, объем капитальных вложений в каждый корпус составляет 116,1 млрд руб.

Контролировать исполнение постановления будет Минэкономики Татарстана.

Диана Соловьёва