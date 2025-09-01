«Нижнекамскнефтехим» проиграл спор о взыскании миллиарда рублей

«Нижнекамскнефтехим» проиграл в арбитражном суде спор о взыскании 1,07 млрд рублей в пользу компании «Русхимальянс» — оператора строящегося в Ленинградской области завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Взыскание связано с долгами татарстанского предприятия перед немецким Bayerische Landesbank по синдицированному кредиту от 2018 года. НКНХ должен был заплатить банку €11,5 млн, но просрочил четыре платежа по €2,3-2,4 млн каждый, начиная с сентября 2023 года.

Немецкий банк был признан арбитражными судами трех инстанций должником «Русхимальянса» — дочки «РусГазДобычи» и «Газпрома». Все имущество, активы и дебиторская задолженность Bayerische Landesbank арестованы в пользу российской компании. Юристы «Нижнекамскнефтехима» пытались отбиться от взыскания, ссылаясь на указ президента о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Однако суд не принял этот довод, отметив, что на права требования банка было обращено принудительное взыскание.

Спор связан с банковскими гарантиями по обязательствам германской группы Linde, покинувшей Россию после начала СВО. Общая сумма банковских гарантий превысила €1,1 млрд.

Сергей Кощеев