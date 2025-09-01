Летом в Казани утонули четыре человека, среди них один ребенок

Летом в Казани утонули четыре человека, в том числе один ребенок. Все случаи произошли в местах, не организованных для купания, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за летний сезон утонули четыре человека

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Казани за летний сезон утонули четыре человека

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество утонувших сократилось вдвое по сравнению с 2024 годом. Два случая произошли по причине алкогольного опьянения, один — по состоянию здоровья, гибель ребенка — из-за отсутствия контроля со стороны родителей.

На муниципальных пляжах и организованных местах отдыха спасатели оказали помощь 29 людям, из них семь несовершеннолетних. Отмечается, что с 1 июня по 30 августа на всех муниципальных пляжах было организовано ежедневное дежурство 11 спасательных постов.

Для отдыха жителей и гостей города в купальном сезоне были определены пять муниципальных пляжей и пять организованных мест отдыха. В необорудованных и опасных для купания местах выставили 24 аншлага, запрещающих купание. Спасатели провели 2739 бесед с отдыхающими и распространили более 3 тыс. памяток по правилам поведения на воде.

Марк Халитов