С 1 сентября 2025 года в школах Татарстана будут обучаться почти 49,5 тыс. первоклассников. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах Татарстана с 1 сентября будут учиться 49,5 тысяч первоклассников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В школах Татарстана с 1 сентября будут учиться 49,5 тысяч первоклассников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Казани число учеников, поступивших в первый класс, составит более 18,6 тыс. человек. Всего в новом учебном году число учащихся превысит 521,8 тыс. татарстанцев.

В образовательных организациях республики начнет работать 1 тыс. молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что в Казани к 1 сентября не успели открыть лицей № 123 в ЖК «Лето» на 1,2 тыс. мест.

Диана Соловьёва