Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Татарстана в период с полуночи до 5:00 мск. Об этом сообщает Минобороны России.

Над Татарстаном ночью сбили три беспилотника

Всего за этот период над территорией России уничтожили 50 украинских БПЛА. Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря — 16, над Белгородской областью — 12, над Азовским морем — 7. Еще четыре беспилотника уничтожили над Саратовской областью, по три — над Самарской и Оренбургской областями, два — над Краснодарским краем.

В Татарстане с 3:09 мск действует режим беспилотной опасности. Угрозу атаки беспилотников объявляли в Елабуге и Нижнекамске. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрывали с 3:07 и 3:37 соответственно, работу возобновили через три часа.

Ранее 30 августа в республике также объявляли режим беспилотной опасности с 3:52 до 6:51 мск. Последний раз БПЛА над Татарстаном сбивали 12 августа — тогда уничтожили девять дронов, что стало рекордом для региона с начала СВО.

