В Чувашской Республике планируют реализовать техническую схему, которая позволит гражданам подключаться к мобильному интернету в условиях ограничений. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

В Чувашии внедрят схему для доступа к мобильному интернету во время ограничений

Схема будет реализована всеми региональными операторами. Решение было принято в ходе оперативного штаба.

«Задача — обеспечить доступ жителей республики к привычным им ресурсам практически без ограничений независимо от принимаемых мер безопасности», — заявил господин Николаев.

В июне заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров поручил решить проблему отсутствия связи во время беспилотной опасности.

Диана Соловьёва