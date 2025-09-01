Путин и Эрдоган начали переговоры на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходят на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
Фото: Murad Sezer / Reuters
Господа Путин и Эрдоган планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также международные темы. Помощник президента России Юрий Ушаков допускал, что одной из тем будет военный конфликт на Украине.
Владимир Путин прибыл в Китай 31 августа. Саммит ШОС продлится два дня. Президент России уже встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также запланирована встреча с президентом Словакии Робертом Фицо.
Господин Эрдоган провел встречи с премьером Армении, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Подробности первого дня саммита — в материале «Ъ» «ШОС случилось».