Путин и Моди закончили переговоры

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в китайском Тяньцзине закончилась. Переговоры прошли в здании отеля Ritz Carlton, где проживает господин Путин, передает «РИА Новости».

Их встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ перед началом переговоров заявил, что между двумя странами «налажено многоуровневое взаимодействие», а торгово-экономическая кооперация «в целом демонстрирует положительную динамику».

Господин Моди считает, что между Россий и Индией установлено «глубокое и всеобъемлющее стратегическое партнерство». Он также поприветствовал усилия по урегулированию военного конфликта на Украине и призвал найти пути для установления мира, приводит его слова пресс-служба Кремля.

Политики вместе приехали на переговоры в российском автомобиле Aurus. Перед переговорами с участием делегаций лидеры двух стран около часа общались тет-а-тет. Беседы с Владимиром Путиным господин Моди назвал «содержательными».

