На Кубани опровергли фейк о якобы пострадавших сотрудниках Краснодарского НПЗ

В оперштабе Кубани назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию от ГУ МЧС России по региону о пяти работниках Краснодарского НПЗ, якобы раненных при ночной атаке БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / opershtab23 Фото: https: / t.me / opershtab23

Как пояснили в оперштабе, распространяемое в сети видео с человеком, похожим на замначальника Главного управления МЧС России по региону Андрея Потахова,— дипфейк, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. На самом деле подобных комментариев не было.

Распространяемое фото с указанием пострадавших якобы скриншота телеграм-канала ГУ МЧС России по краю также является подделкой, в оригинале сообщения таких данных нет, говорится в сообщении оперштаба.

При атаке на Краснодар ночью 30 августа пострадавших нет. Из-за падения обломков дронов произошло возгорание одной из технологических установок на НПЗ, которое ликвидировали. Также были повреждены 24 окна в близлежащих домах, 15 частных домов и остекление 47 квартир в поселке Яблоновском, а также фасад ТРК «Сити-центр».

Андрей Николаев