Главные новости за 29 августа. Ростов-на-Дону и область

Налоговая задолженность физлиц и предприятий Ростовской области в июле 2025 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 августа общий объем недоимки достиг 9 млрд руб. против 7,2 млрд руб. месяцем ранее.

В Ростовской области количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь выросло на 56% за год. Динамика предложения краткосрочной аренды жилья в регионе также увеличилась — на 21%.

Власти Волгодонска объявили режим повышенной готовности из-за критического износа канализационных сетей. На их ремонт требуется более 326 млн руб.

В Ростовской области в 2025 году отремонтируют более 36 км дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Основные работы сосредоточены на трассе от Миллерова до Вешенской, которая ведет к музею-заповеднику Шолохова.

С 2007 по 2025 годы количество розничных рынков в Ростовской области сократилось с 223 до 36, а количество торговых мест на них уменьшилось с 72 тыс. до 15 тыс. В тот же период доля продаж на рынках и ярмарках в общем обороте региональной торговли снизилась с 20% до 4-5%.

В Ростовской области более трети (34%) жителей получают украшения от партнеров. Самостоятельно приобретают их 19% опрошенных, а 6% получают от родителей. Друзья и коллеги дарят украшения в 2% случаев.