Власти Ростовской области ищут 326 млн рублей на ремонт канализации в Волгодонске

Власти Волгодонска объявили режим повышенной готовности из-за критического износа канализационных сетей. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко в своем Telegram-канале.

Три магистральные канализационные линии — М-34, М-11 и М-7 — изношены более чем на 85%. Эти сети обслуживают десять кварталов новой части Волгодонска с населением свыше 66 тыс. человек.

«Для предотвращения развития ЧС в городе необходим капремонт сетей», — заявил господин Ревенко. Проектная документация готова, получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ превышает 326 млн руб.

За 2023-2024 годы в городе произошли провалы грунта из-за коррозии труб. По поручению губернатора Юрия Слюсаря областное министерство ЖКХ работает над привлечением федеральных средств для восстановительных мероприятий.

Проблема износа коммунальных сетей характерна для всего региона. Изношенность инфраструктуры в Ростовской области превышает 60%, в некоторых городах достигает 70-80%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что донские власти разработали пятилетний план модернизации коммунальной сферы стоимостью 187 млрд руб. Программа предусматривает капитальный ремонт более двух тыс. км сетей и строительство новых объектов.

Валентина Любашенко