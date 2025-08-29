На Дону количество посуточных бронирований на бархатный сезон выросло на 56%

В Ростовской области количество бронирований посуточных квартир на сентябрь и октябрь выросло на 56% год к году. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что динамика предложения краткосрочной аренды жилья в регионе также увеличилась – на 21%. Кроме того, регион вошел в топ по самой доступной аренде — в Новосибирской области туристы в среднем отдадут 3,1 тыс. руб., Дагестане – 3,200 тыс. руб., а в Волгоградской и Ростовской областях — по 3,3 тыс. руб.

Константин Соловьев