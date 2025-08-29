В Ростовской области отремонтируют 36 км дорог к туробъектам

В Ростовской области в 2025 году отремонтируют свыше 36 км дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, основные работы сосредоточены на трассе от Миллерово до Вешенской, которая ведет к музею-заповеднику Шолохова. Из-за большой протяженности ее восстанавливают поэтапно — в нынешнем сезоне обновляют 18-километровый участок.

Одновременно приводят в нормативное состояние свыше семи км дороги между ст. Вешенской и ст. Казанской, также ведущей к музею. Завершили асфальтирование 1,6 км на подъезде к Старочеркасскому монастырю и музею-заповеднику.

Продолжается восстановление трехкилометрового участка трассы Ростов — Волгодонск в районе Семикаракорска, известного производством керамики. Ведутся работы на дороге к конному клубу «Гелиос» в Кагальницком районе, начатые в прошлом году.

«Ремонт этих дорог способствует развитию туризма и важен как для гостей, так и для жителей области»,— отметила первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.

Всего в области в этом году запланированы работы на 566 объектах на сумму 32,7 млрд руб. Это позволит привести в порядок около 880 км дорог. На сегодня работы досрочно завершены на 103 объектах.

Валентина Любашенко